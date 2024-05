Onderzoek: weer minder donateurs, verdere verslechtering dreigt

Het aantal Nederlanders dat geld geeft aan goede doelen is opnieuw afgenomen. De gedaalde koopkracht en zorgen of donaties wel goed terechtkomen zijn de voornaamste redenen om voorzichtiger te zijn met doneren, meldt ABN AMRO op basis van jaarlijks onderzoek. De bank vreest dat de situatie verder verslechtert door de plannen van het aanstaande kabinet.

PVV, VVD, NSC en BBB willen de belastingaftrek voor donateurs afbouwen en uiteindelijk in 2028 halveren. “50 procent heeft aangegeven op de hoogte te zijn van deze belastingvoordelen, mogelijk dat ze daar dan ook gebruik van maken. We verwachten dan ook dat de kabinetsplannen effect zullen hebben op het aantal donaties. Dit heeft een averechts effect op een sociaal en maatschappelijk Nederland”, licht Frank Aalderinks, hoofd filantropieadvies bij ABN AMRO, toe.

Vorige maand gaf 78 procent van de ruim 1300 ondervraagden nog aan geld te geven aan goede doelen, tegenover 81 procent vorig jaar en 83 procent het jaar ervoor. “Dat is een gestage daling en dat vind ik persoonlijk te veel. Maar aan de andere kant hebben we nog steeds een goed en mooi geefklimaat, met acht op de tien die doneren”, zegt Aalderinks. Het aantal donateurs dat kleine bedragen doneert is iets gedaald, het aantal gulle gevers van meer dan 100 euro is juist gestegen.

Ondanks de oorlogen in Oekraïne en Gaza blijven ruim zes op de tien de voorkeur geven aan donaties binnen Nederland. De conflicten zijn voor een derde juist ook een reden om voorzichtiger te zijn met donaties, omdat zij bang zijn voor nadelige economische effecten in eigen land.

“Het is best opvallend, maar de blik blijft steady op Nederland. Wij horen bijvoorbeeld veel over donaties gericht op natuurbehoud dicht bij huis, behandelingen van een ziekte die binnen de familie heeft gespeeld en armoede en sociale projecten in de eigen stad”, aldus Aalderinks. Het populairst blijven volgens de bank giften aan gezondheid, zorg en welzijn.