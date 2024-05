Vivoryon Therapeutics verdubbeld in waarde op Damrak

Vivoryon Therapeutics is maandag ruim in waarde verdubbeld op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het aandeel van de Duitse biotechnoloog is sinds de kwartaalupdate van vorige week donderdag al flink meer waard geworden. Maandag sloot Vivoryon de handelsdag bijna 105 procent hoger af.

Beleggers lijken nog steeds na te kauwen op de kwartaalresultaten van vorige week. Daaruit kwam naar voren dat Vivoryon meer verlies leed in het eerste kwartaal, tegelijkertijd gaf de onderneming aan genoeg geld te hebben om tot in het tweede kwartaal van 2025 de activiteiten te financieren. In maart zag Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde verdampen na publicatie van zeer teleurstellende onderzoeksresultaten rond zijn alzheimermedicijn. Nu gaat het bedrijf zich richten op de behandeling van nierziektes.

Beleggers deden het maandag verder rustig aan in afwachting van het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone vrijdag. Het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve komt ook die dag. De AEX steeg 0,1 procent tot 916,04 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 938,72 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag en in New York bleven de beurzen gesloten om Memorial Day.