ABN AMRO stijgt op Damrak na overname Duitse bank

ABN AMRO ging dinsdag licht omhoog op het Damrak. De bank liet weten de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) te kopen van het Chinese conglomeraat Fosun International. ABN AMRO gaat HAL samenvoegen met zijn eigen Duitse private bank Bethmann Bank, waardoor zijn positie als vermogensbeheerder in Duitsland wordt versterkt. Het aandeel won 0,6 procent.

ABN AMRO betaalt 672 miljoen euro voor de overname, maar dit bedrag kan nog worden aangepast afhankelijk van de waarde van het aandelenkapitaal van HAL op de afrondingsdatum van de overname. De deal zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 915,89 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 941,11 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent en Parijs verloor 0,1 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekend en klom de FTSE-index 0,1 procent. Op Wall Street wordt de handel later op de dag ook hervat. Maandag bleven de New Yorkse beurzen dicht voor Memorial Day.

Beleggers wachten vooral op het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat vrijdag verschijnt. Het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve komt ook die dag. De cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale banken kunnen beginnen met het verlagen van de rente. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de Europese Centrale Bank (ECB) in juni de rente gaat verlagen. In de Verenigde Staten, waar de inflatie tot nu hardnekkiger is dan verwacht, zal de Fed mogelijk later dit jaar de leenkosten verlagen.

Zorgtechnologiebedrijf Philips en chipmachinemaker ASML waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen van 0,7 procent. NN Group (min 3,7 procent) noteerde ex-dividend. Dat betekent dat de aandelen van de verzekeraar geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

Vivoryon zette de opmars voort en steeg 34 procent. De Duitse biotechnoloog is sinds de kwartaalupdate van vorige week flink meer waard geworden. Maandag zag Vivoryon zijn aandelenkoers al meer dan verdubbelen. In maart raakte Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde kwijt na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf richt zich nu op de behandeling van nierziektes.

De euro was 1,0871 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 78,67 dollar. De prijs van Brentolie daalde een fractie tot 83,07 dollar per vat.