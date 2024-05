ABN AMRO wint op Damrak na overnamenieuws

ABN AMRO is dinsdag licht hoger geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam na het nieuws dat de bank een Duitse branchegenoot overneemt. Daarmee was het financiële concern een van de schaarse stijgers in de AEX.

ABN AMRO kondigde aan de Duitse bank Hauck Aufhäuser Lampe te kopen voor 672 miljoen euro. Dit zou de positie versterken van de op twee na grootste speler op de Duitse markt voor vermogensbeheer.

Analisten van ING denken dat dit een goede deal is en een goede manier voor ABN AMRO om kapitaal in te zetten. Kenners van Bloomberg Intelligence opperen dat de aankoop een strategische verschuiving kan inluiden, waarbij de nadruk meer op overnames komt te liggen en minder op kostenbesparingen.

De bank eindigde 0,9 procent hoger in de AEX. De hoofdgraadmeter zelf eindigde 0,4 procent lager op 912,23 punten, met verzekeraar NN als hekkensluiter met een verlies van 4,1 procent. Het aandeel NN noteerde ex dividend, wat betekent dat de stukken geen recht meer geven op dividend over de afgelopen periode.

De MidKap eindigde 0,6 procent lager op 933,16 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot zo’n 0,9 procent.

Beleggers verwerkten een reeks macro-economische cijfers. Zo nam het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten onverwachts toe. Economen hadden in doorsnee juist op een lichte afname van het consumentenvertrouwen in ’s werelds grootste economie gerekend.

Vivoryon Therapeutics zette de opmars voort en steeg ruim 33 procent. De Duitse biotechnoloog is sinds de kwartaalupdate van vorige week flink meer waard geworden. Maandag zag Vivoryon zijn aandelenkoers al meer dan verdubbelen. In maart raakte Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde kwijt na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf richt zich nu op de behandeling van nierziektes.

In Frankfurt zakte vastgoedinvesteerder Adler Group bijna 7 procent. De firma leed in verlies van 81 miljoen euro in het eerste kwartaal door hoge rentes. Ook is het bedrijf veel geld kwijt aan advies over het terugdringen van de schuldenberg.

De euro was 1,0878 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 79,70 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,1 procent tot een prijs van 84,01 dollar per vat.