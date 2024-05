AI-chipbedrijf Nvidia verder omhoog op afwachtend Wall Street

Nvidia ging dinsdag verder omhoog op de aandelenbeurzen in New York, waar de handel werd hervat na een lang weekeinde. De belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) werd vorige week stukken meer waard, dankzij recordresultaten van het bedrijf in het afgelopen kwartaal. Het aandeel werd nu 5 procent hoger gezet en tikte een nieuwe recordstand aan.

Door het optimisme rond AI is Nvidia dit jaar al ruim 120 procent in waarde gestegen. Het bedrijf is ook een van de belangrijkste aanjagers van de opmars op Wall Street dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.944 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5310 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 16.994 punten. Maandag waren de Amerikaanse beurzen gesloten voor Memorial Day.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve, dat vrijdag naar buiten komt. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale bank kan gaan beginnen met het verlagen van de rente. De inflatie in de Verenigde Staten is tot nu toe echter hardnekkiger gebleken dan verwacht.

Tesla zakte bijna 3 procent. De kans groeit dat een meerderheid van de aandeelhouders van Tesla een megabeloning van tientallen miljarden dollar voor topman Elon Musk afwijst. Een belangrijke adviseur voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, Glass Lewis, roept aandeelhouders op om niet akkoord te gaan met de beloning.

Texas Instruments kreeg ook aandacht. Zakenzender CNBC meldde dat de activistische belegger Elliott een belang heeft genomen in het chipbedrijf, dat 0,6 procent steeg.

Apple won 1,2 procent. Het techconcern heeft vorige maand fors meer iPhones verkocht in China na prijsverlagingen. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg gaat het om een stijging van 52 procent in april vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ook in maart was er al een toename.

GameStop werd bijna 14 procent meer waard. De verkoper van videogames, die vooral populair is onder kleinere beleggers, heeft 933 miljoen dollar opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen.

De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder en kostte 79,33 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 83,65 dollar per vat.