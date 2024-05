Beleggers bezorgd over rechtszaak ExxonMobil tegen klimaatclub

Grote beleggers maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de rechtszaak die ExxonMobil voert tegen de groene beleggersgroep Arjuna Capital. Als aandeelhouder van het olieconcern diende die organisatie voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering een voorstel in dat ExxonMobil oproept meer te doen tegen klimaatverandering. Met de juridische strijd tegen Arjuna dreigt het Amerikaanse concern aandeelhoudersrechten in de Verenigde Staten uit te hollen, schrijven institutionele beleggers met beleggingen van 5,2 biljoen dollar onder beheer.

“We geloven dat de mogelijkheid om aandeelhoudersvoorstellen in te dienen en erop te stemmen fundamentele rechten voor aandeelhouders zijn”, schrijven onder andere pensioenbeleggers PGGM, APG en MN en verzekeraars Achmea en NN in een gezamenlijke verklaring. “We vrezen dat deze acties afschrikwekkend werken voor het indienen van voorstellen over duurzaamheidskwesties die belangrijk zijn voor de prestaties van onze portefeuilles.”

ExxonMobil stelt dat Arjuna Capital, dat zijn voorstel heeft ingetrokken, ideologische drijfveren heeft die tegen de financiële belangen van het bedrijf ingaan. Maar de bijna veertig grote internationale beleggers die hun zorgen uiten, stellen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC al jarenlang fungeert als arbiter die oordeelt over het wel of niet toelaten van aandeelhoudersvoorstellen op jaarvergaderingen.