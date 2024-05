Bunq-topman begrijpt kritiek op klantenservice na fraude

Bunq-topman Ali Niknam zegt de kritiek van slachtoffers van phishingfraudeurs op de klantenservice te begrijpen. Onlangs berichtten NOS en NRC dat phishingaanvallen vaak succesvol zouden zijn bij de onlinebank, waarbij gedupeerde klanten ook meldden moeilijk contact te kunnen krijgen met medewerkers van de jonge bank.

“De kritiek gericht op onze klantenservice begrijpen we. Die nemen we graag ter harte. bunq is opgericht met als doel om de gebruiker op de eerste plaats te zetten. Ik vind het daarom ontzettend vervelend sommige mensen teleurgesteld te hebben”, schrijft Niknam op netwerkplatform LinkedIn. “We zijn druk bezig met het doorvoeren van verbeteringen en gaan daar de komende tijd nog meer tijd en aandacht aan besteden.”

Niknam stelt ook dat bunq contact had met slachtoffers voordat de mediaberichten verschenen. “Voor velen zijn wij nog altijd bezig om geld terug te halen, voor anderen kijken we in hoeverre een coulancevergoeding passend is.”

NOS haalde experts aan die zeggen dat bepaalde aanvallen bij bunq-klanten waarschijnlijk bij andere banken niet zouden hebben gewerkt. Dat zou komen doordat bij bunq bepaalde beveiligingsmaatregelen ontbreken die andere banken wel hebben.

Niknam stelt dat onlinefraude een maatschappelijk probleem is en niet specifiek een probleem van bunq of de bankensector. Hij verzet zich tegen het beeld dat fraudegevallen vaker bij zijn bedrijf voorkomen. “Zo rapporteerde de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken, red.) in 2023 namelijk een totaal van 10.000 slachtoffers in de bankensector. Bij bunq waren dat er 85. Door het verkeerde beeld dat nu ontstaat, verliest iedereen”, schrijft hij.