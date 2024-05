Deurwaarders even vaak op pad als jaar eerder, toename verwacht

Gerechtsdeurwaarders gingen vorig jaar ongeveer even vaak langs de deuren voor het uitdelen van dagvaardingen of beslagleggingen als een jaar eerder. In voorgaande jaren was er juist sprake van een dalende trend. De stabilisering is vooral een correctie op de coronaperiode, aldus de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

De steunmaatregelen tijdens de coronaperiode zorgden ervoor dat minder bedrijven destijds omvielen en ook meer mensen hun baan behielden. Inmiddels zijn de meeste van die steunmaatregelen afgebouwd. Ook worden uitgestelde vorderingen weer opgepakt. De beroepsorganisatie verwacht daarom dat gerechtsdeurwaarders dit jaar vaker langs de deuren gaan.

Deurwaarders verrichtten in 2023 ruim 1,5 miljoen zogeheten “ambtshandelingen”, zoals beslagleggingen en dagvaardingen.