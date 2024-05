Illegale goksites moeilijker te herkennen na reclameverbod

Ruim twee derde van de mensen die onlinekansspelen speelt, kan een legale goksite niet onderscheiden van een illegale. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos I&O naar de ontwikkelingen in de Nederlandse onlinekansspelmarkt. Volgens directeur Peter-Paul de Goeij van de Nederlandse Online Gambling Associatie (NOGA) komt dat onder meer door het verbod op gokreclames op tv, radio en in kranten.

“Zoek je op Google, dan kom je direct terecht bij tientallen illegale casino’s,” stelt De Goeij. “Spelers hebben vaak geen idee.” Sinds juni 2023 is het verboden om ongericht reclame te maken voor onlinekansspelen via tv, radio en in publieke ruimtes. Het jaar daarvoor werd al verboden om rolmodellen in reclames te gebruiken, zoals bekende Nederlanders. Op die manier wil de overheid jongeren en andere kwetsbare groepen beter beschermen tegen de risico’s van gokken.

Ondanks dat veel spelers kansspelwebsites moeilijker kunnen onderscheiden, kiest de overgrote meerderheid voor het wagen van een gokje op een legale website, een site met een vergunning. Dat aantal komt neer op 95 procent, stellen de onderzoekers, waarmee het doel van de overheid van 80 procent ruimschoots wordt gehaald. Een mooi percentage, noemt De Goeij dat. “Maar het betekent ook dat nog zo’n 90.000 Nederlanders bij illegale casino’s gokken. Evenveel als alle inwoners van Heerlen of Hengelo,” nuanceert de NOGA-directeur.

De Goeij maakt zich bovendien zorgen over nog strengere regels. Zo lagen er eerder plannen om bepaalde spelers te verplichten een bewijs van inkomsten over te leggen. Het gaat dan om spelers die in een maand meer dan 700 euro storten, voor jongere gokkers moet die grens op 300 euro liggen. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna de helft van de gokkers niet bereid is dit te doen. Ruim vier op de tien geeft zelfs aan in dat geval over te stappen naar een aanbieder zonder limiet.

Daarmee drijven strengere regels risicospelers juist naar illegale aanbieders, stelt De Goeij. “Risicospelers zijn mensen die weleens liegen over hun gokgedrag of meer geld inzetten dan ze van plan waren. Dit zijn spelers die extra bescherming verdienen. Strengere maatregelen werken hier mogelijk averechts.”

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft begin in februari overigens aangegeven online gokken nog niet verder aan banden te willen leggen.