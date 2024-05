Japanse automakers benadrukken belang verbrandingsmotor

De Japanse automakers Toyota, Mazda en Subaru gaan nieuwe verbrandingsmotoren ontwikkelen die niet alleen fossiele brandstof gebruiken, maar ook biobrandstof, e-fuel en waterstof. Ondanks de wereldwijde overstap naar volledig elektrische auto’s, benadrukt het drietal het belang van verbrandingsmotoren bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

“Wat we nodig hebben is een motor die meerdere soorten brandstof efficiënt kan gebruiken”, zegt Toyota-topman Koji Sato. “Uiteindelijk is het het belangrijkst om de uitstoot te minderen om klimaatneutraal te worden.” Als het aan Toyota ligt, moeten klimaatneutrale brandstoffen, zogeheten e-fuels, per 2030 beschikbaar zijn in Japan. Dat plan is niet vrij van kritiek, want samen met Mazda en Subaru wordt Toyota ervan beschuldigd dat het bedrijf te veel aarzelt over de overstap naar volledig elektrische auto’s.

Toyota was in 2023 voor het vierde jaar op rij de grootste autobouwer ter wereld toen het 11 miljoen auto’s verkocht.