Knot vindt dat ECB ‘voet van de rem’ kan halen

Steeds meer bestuursleden van de Europese Centrale Bank (ECB) staan positief tegenover renteverlagingen binnen afzienbare tijd. De Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot voegde zich vandaag bij dat rijtje. In een speech in Londen zei hij dat binnenkort “de voet geleidelijk van de rem” kan in de strijd tegen hoge inflatie.

“We hebben er steeds meer vertrouwen in dat de inflatie op tijd terugkeert richting de doelstelling”, zei hij op een conferentie. “Als gevolg daarvan kan het snel gepast zijn om het huidige restrictieve monetaire beleid te versoepelen en onze voet geleidelijk van de rem te halen.” De president van De Nederlandsche Bank benadrukt dat de “precieze timing, snelheid en schaal” afhangt van nieuwe gegevens over de inflatie.

De verwachting is dat de ECB de leenkosten bij de rentevergadering volgende week verlaagt. Afgelopen weekend zei de gouverneur van de centrale bank van Italië, Fabio Panetta, dat de omstandigheden goed zijn voor een renteverlaging.