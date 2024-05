Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

In de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

Andere cijfers laten volgens de organisaties een “minder rooskleurig” beeld zien. Er zijn minder gestoffeerde en gemeubileerde huizen verhuurd. In het eerste kwartaal gaat het om 16,6 procent minder gestoffeerde en 2,5 procent minder gemeubileerde huizen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. De huurprijzen van dit soort woningen zijn juist gestegen.

Hoeveel woningen precies zijn verhuurd, melden de organisaties niet. De cijfers zijn volgens NVM en VGM NL gebaseerd op ongeveer 50.000 huurtransacties in de vrije sector per jaar.