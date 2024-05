Meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

Nederlandse bedrijven hebben afgelopen jaar meer geld gestoken in maatregelen om energie te besparen en in technieken voor duurzame energie. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de RVO werd daarbij veel gebruikgemaakt van een subsidieregeling voor bedrijven. Die zogeheten EIA-subsidie werd door bijna 23.000 ondernemers aangevraagd.

Volgens de RVO werd in totaal bijna 4,4 miljard euro in energiezuinige maatregelen en schone energie geïnvesteerd. Dat is een toename van 24 procent vergeleken met een jaar eerder. Met die investeringen werd een energiebesparing gerealiseerd die vergelijkbaar is met het jaarlijkse verbruik van 586.000 huishoudens. Verder werd ook 1906 kiloton aan CO2-uitstoot bespaard.

Met die EIA-regeling kunnen ondernemers tot 40 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemers in de glastuinbouw, transportsector, veehouderij, horeca en industrie. Volgens de RVO werden de meeste aanvragen ingediend voor zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van gebouwen.