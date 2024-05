Nieuw topvrouw Petrobras wil zoeken naar olie opvoeren

De nieuwe topvrouw van het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras, Magda Chambriard, wil dat het bedrijf snel meer werk maakt van de zoektocht naar nieuwe oliebronnen. In haar eerste persconferentie verklaarde ze dat daarbij “nieuwe grenzen” moeten worden opgezocht. Dat is volgens haar van groot belang voor Petrobras.

Chambriard werd vrijdag benoemd tot bestuursvoorzitter van Petrobras, nadat topman Jean Paul Prates werd ontslagen door de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva om een conflict over dividendbetalingen. Chambriard zegt dat bijvoorbeeld naar olie moet worden gezocht voor de kust van Brazilië en ook in de buurt van de monding van de Amazone-rivier in de Atlantische Oceaan. Het is volgens haar nodig dat de oliereserves van Petrobras blijven groeien, want het importeren van olie moet worden voorkomen.

Milieuactivisten hebben al gewaarschuwd dat olieboringen voor de kust en bij de Amazone-monding verwoestende gevolgen kunnen hebben voor de natuur. Zo kunnen bijvoorbeeld riffen beschadigd worden. De regering van Lula heeft vorig jaar een vergunning om in die gebieden proefboringen te doen geweigerd. Volgens Chambriard zal er opnieuw worden gepraat met de autoriteiten. Ze stelt dat Petrobras juist veilig te werk kan gaan.