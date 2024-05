Aandeel economisch zelfstandige vrouwen nadert mannen

Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen in Nederland nadert het aandeel economisch zelfstandige mannen, komt naar voren uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegenwoordig is bijna 70 procent van de vrouwen en 83 procent van de mannen tussen de 15 jaar oud en de AOW-leeftijd economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat ze een inkomen van tenminste het bijstandsniveau hebben en geen onderwijs meer volgen. In 1977 was het aandeel economisch zelfstandige vrouwen nog geen 20 procent, terwijl het aandeel mannen bijna 80 procent was.

Dat vrouwen steeds vaker economisch zelfstandig zijn, komt veelal doordat ze vaker en meer uren werken. Ook speelt het toegenomen onderwijsniveau een rol. Tegelijkertijd heeft het krijgen van kinderen juist minder invloed op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Jongere generaties vrouwen blijven steeds vaker werken na het krijgen van kinderen, bijvoorbeeld in deeltijd. Bij mannen is er helemaal geen daling te zien rond de leeftijd waarop ze vaak vader worden.

Het aandeel economisch zelfstandige mannen laat sinds het CBS de inkomensstatistieken bijhoudt überhaupt geen structurele groei zien, maar volgt eerder de conjunctuur doordat mannen vaker in sectoren werken die gevoelig zijn voor economische schommelingen zoals de bouw en de ICT.