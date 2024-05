Aanzienlijke verliezen op Europese beurzen, tik voor luchtvaart

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een verlies de handel uitgegaan. Ook op andere beurzen in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters aanzienlijk lager. Op de obligatiemarkten liep het rendement op schuldpapieren van overheden op, wat ongunstig uitpakt voor de waarde van aandelen. Luchtvaartaandelen kregen een tik na tegenvallend nieuws uit de Verenigde Staten.

De AEX-index zakte 0,7 procent tot 905,83 punten. Bijna alle fondsen uit de graadmeter eindigden lager, met staalfabrikant ArcelorMittal (min 3 procent) als sterkste daler. Alleen telecombedrijf KPN, energieconcern Shell en zorgtechnologiebedrijf Philips boeken bescheiden winsten tot 0,9 procent.

De MidKap verloor 1,5 procent tot 918,87 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1,5 procent.

Het rendement op staatsobligaties van onder andere de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland liep op. De onzekerheid neemt toe over het moment waarop de Federal Reserve begint met het verlagen van de rente en in welke mate, wat zijn weerslag had op de handel.

De euro zakte zo’n 0,6 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0809 dollar waard.

Luchtvaartaandelen deden het ook op de Europese beurzen slecht na een tegenvallende prognose van American Airlines over de omzet dit jaar. Air France-KLM zakte 3,5 procent weg. In Londen verloor luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van British Airways, bijna 3 procent. Budgetvliegers Ryanair en easyJet zakten tot 3,4 procent.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (min 1,2 procent) liet weten toestemming te hebben gekregen van toezichthouder FDA om Bovaer in de VS op de markt te brengen. Bovaer is een door het bedrijf ontwikkeld voedingssupplement dat ervoor zorgt dat koeien minder methaan produceren bij het verteren van voedsel.

In Londen steeg IDS ruim 4 procent. De eigenaar van het Britse postbedrijf Royal Mail heeft het overnamebod van bijna 3,6 miljard pond (ruim 4 miljard euro) van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský aanvaard. Křetínský heeft een belang van bijna 30 procent in PostNL. Dat aandeel zakte 2,4 procent in Amsterdam.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 79,23 dollar per vat. De prijs van Brentolie daalde 0,8 procent tot 83,54 dollar per vat.