ABN AMRO: EK en Olympische Spelen helpen mediasector aan groei

Mediabedrijven kunnen dit jaar rekenen op groei, mede dankzij de Olympische Spelen en het EK voetbal. Adverteerders pakken dan flink uit met reclames en dat levert veel bedrijven in de mediasector extra inkomsten op, schrijven economen van ABN AMRO.

In heel 2024 rekent de bank op een omzetgroei van 6 procent voor de mediasector, waar naast nieuwsbedrijven en televisieomroepen bijvoorbeeld ook marketing- en communicatiebureaus onder vallen. Die stijging komt deels door hogere prijzen. Maar ook zonder prijsstijgingen gaat het volgens ABN AMRO om 3 procent groei.

“Twee grote sportevenementen dicht bij huis, het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs, dragen bij aan de positieve prognose”, schrijven kenners van de bank. Een andere belangrijke steunpilaar voor die groei is het herstel van de koopkracht van consumenten.

Volgend jaar groeit de mediasector minder sterk. Het gaat dan om een volumegroei, dus gecorrigeerd voor prijsstijgingen, van 1,5 procent. Dat is ongeveer in lijn met de groeiverwachting voor de hele economie. Mediabedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van advertentie-inkomsten en die bewegen vaak mee met economische groei of krimp.