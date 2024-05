American Airlines onderuit op lager Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen geëindigd. Oplopend rendement op Amerikaanse staatsobligaties zorgde voor een verkoopgolf op de aandelenmarkten. American Airlines ging onderuit na een tegenvallend bericht over de verwachte omzet.

De Dow-Jonesindex zakte 1,1 procent tot 38.441,54 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,7 procent tot 5266,95 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,6 procent tot 16.920,58 punten.

Tegenvallende resultaten van een veiling van Amerikaanse schuldpapieren zorgden voor hogere rendementen op obligaties. Ook staatsobligaties van andere landen daalden in waarde, waarbij het rendement juist stijgt.

De euro was 1,0802 dollar waard, tegenover 1,0809 bij het slot van de Europese beurzen.

American Airlines zakte ruim 13 procent. Het bedrijf waarschuwde beleggers dat de omzet per gevlogen mijl in het tweede kwartaal waarschijnlijk harder daalt dan eerder voorspeld. De luchtvaartmaatschappij maakte ook het vertrek bekend van zijn commercieel directeur Vasu Raja. Onder hem voerde American Airlines veranderingen door in een klantenbindingsprogramma die kritiek oogstten van reizigers.

Er was ook overnamenieuws. Olieconcern ConocoPhilips (min 3 procent) maakte bekend zijn branchegenoot Marathon Oil te kopen. Dat laatste bedrijf eindigde op de beurs ruim 8 procent hoger. Het gaat om een transactie in aandelen ter waarde van 17 miljard dollar. Hiermee groeit ConocoPhilips door tot de omvang van een ‘major’ in de oliesector.

Merck zakte 0,1 procent. De farmaceut koopt het biotechnologiebedrijf EyeBio van investeerder Jeito Capital. De totale overnamesom kan oplopen tot 3 miljard dollar, afhankelijk van eventuele nabetalingen bij het bereiken van bepaalde doelstellingen.

Dick’s Sporting Goods werd bijna 16 procent meer waard. De verkoper van sportartikelen verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar, na sterke verkopen in het afgelopen kwartaal.

De olieprijzen daalden licht. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent minder waard en kostte 79,02 dollar per vat. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper op 83,34 dollar per vat.