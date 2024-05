Barista’s van Starbucks klagen over onderbezetting door algoritme

Barista’s van Starbucks klagen over onderbezetting. In sommige winkels waar een jaar geleden ijskoude macchiato’s en dubbele espresso’s door vijf mensen werden bereid, zijn dat er nu drie of vier. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met anonieme managers en werknemers.

Het personeel wijt de onderbezetting deels aan een algoritme dat Starbucks sinds enige tijd gebruikt om het werk in de winkels te verdelen. Het systeem gaat uit van orderprognoses en productbeschikbaarheid, maar houdt volgens de werknemers onvoldoende rekening met het toenemende aantal speciale wensen van klanten, zoals extra espresso of koud schuim. Klanten moeten daardoor steeds langer wachten, zeggen de werknemers. Uit cijfers van dataleverancier Technomic zou blijken dat 8 procent van de klanten van Starbucks tussen de 15 en 30 minuten op zijn drankje moet wachten.

Starbucks betwist dat de winkels onderbezet zijn, maar geeft toe dat de langere wachttijden hebben bijgedragen aan de eerste omzetdaling per kwartaal van het bedrijf sinds 2020. Het bedrijf heeft de afgelopen achttien maanden zijn arbeidsalgoritme en ander personeelsbeleid verbeterd om te zorgen voor “voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen”.