Cao-akkoord in Duitse bouw na reeks stakingen

De grote vakbond IG BAU heeft met werkgevers in de Duitse bouwsector een nieuw cao-akkoord bereikt na een reeks stakingen voor hoger loon. Als de cao wordt goedgekeurd gaat die gelden voor ongeveer 930.000 bouwvakkers in Duitsland.

Bouwvakkers legden de afgelopen weken meermaals het werk neer uit onvrede over het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daardoor kwamen bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden aan wegen, spoor en bruggen in heel Duitsland stil te liggen.

Ook een bemiddelaar kon de impasse tussen de vakbond en werkgevers niet doorbreken. Maar nu is er een cao van drie jaar afgesproken, waarbij de lonen stapsgewijs omhoog gaan en de salarissen in het oosten en westen van Duitsland volledig gelijk worden getrokken. De leden van IG BAU moeten nog wel instemmen met het akkoord.

De bouw behoort tot de grootste werkgevers van Duitsland en was vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 160 miljard euro.