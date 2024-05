ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in miljardendeal

Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ConocoPhillips heeft overeenstemming bereikt met de kleinere branchegenoot Marathon Oil over een overname. Met die overname is een bedrag gemoeid van 22,5 miljard dollar, inclusief schulden van Marathon Oil. Zakenkrant Financial Times meldde eerder al dat de partijen in vergevorderde onderhandelingen waren over een deal.

De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en moet in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Het in Houston gevestigde Marathon Oil heeft olie- en gasbezittingen in Amerikaanse staten als Oklahoma en North Dakota en ook in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Verder heeft Marathon Oil belangen in projecten in het Afrikaanse Equatoriaal-Guinea.

In 2021 kocht ConocoPhillips nog de bezittingen van Shell in de Permian Basin voor 9,5 miljard dollar.

De laatste tijd vinden er meer grote overnames plaats in de Amerikaanse oliesector. Zo wil Chevron voor 53 miljard dollar sectorgenoot Hess kopen en neemt ExxonMobil voor bijna 60 miljard dollar Pioneer Natural Resources over. Daarmee willen grote oliebedrijven zorgen voor grotere reserves door de verwachting dat de olievraag nog decennia zal aanhouden.