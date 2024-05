Doe-het-zelvers gaven meer uit bij winkels Gamma en Karwei

Klussers hebben vorig jaar meer uitgegeven bij Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, het moederbedrijf van die bouwmarktketens. Klanten spendeerden onder andere meer geld aan energiebesparende oplossingen, zoals isolatie en tochtwering. Maar ook de verkoop van raamdecoratie en spullen voor in de tuin zat in de lift.

Daardoor steeg de omzet van Intergamma over 2023 naar 1,9 miljard euro, bijna 5 procent meer dan in het voorgaande jaar. De Nederlandse opbrengsten stegen daarbij sterker dan die in België, waar de omzet meer in lijn lag met 2022. Intergamma heeft in Nederland en België in totaal 377 vestigingen.

Toch had Intergamma last van marktomstandigheden die het doe-het-zelfconcern “uitdagend” noemt. Zo liepen de inkoopprijzen op, evenals de huur- en loonkosten. “Desondanks zochten veel klanten naar manieren om hun bestaande woning zo goed mogelijk aan te passen aan veranderende woonbehoeften”, stelt topman Joost de Beijer daar tegenover. “Ook doordat de huizenmarkt voorlopig nog behoorlijk vast zit.”