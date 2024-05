Douglas merkt aanhoudende vraag naar zijn parfums en make-up

Klanten van Douglas hebben de winkels en webshop van de cosmetica- en parfumerieketen het afgelopen kwartaal flink bezocht. Daardoor zag het Duitse bedrijf, dat eerder dit jaar zijn beursgang maakte, zijn omzet stijgen. De Nederlandse topman Sander van der Laan spreekt van een “sterk tweede kwartaal en goede prestaties in alle segmenten”.

De omzet van Douglas steeg in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar tot ruim 958 miljoen euro, ongeveer 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alle segmenten toonden groei. De meeste opbrengsten, bijna 460 miljoen euro, kwamen uit de regio België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Onder de streep ging een verlies in de boeken van meer dan 41 miljoen euro. Dat was minder dan de iets meer dan 42 miljoen euro over hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.

Douglas maakte in maart zijn debuut op de beurs in Frankfurt. Met de beursgang haalde het bedrijf rond de 850 miljoen euro op, die Douglas wil gebruiken om de schulden te verlagen. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, dat eigenaar is van Douglas, heeft sinds april een notering op de aandelenbeurs in Amsterdam.

Sinds de beursgang van Douglas heeft de onderneming haar nettoschuld met ongeveer 1,3 miljard euro verminderd. Dat kon dankzij de opbrengst van de beursgang, maar ook door een kapitaalinjectie van CVC en de oprichtersfamilie Kreke.