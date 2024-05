Dsm-firmenich centraal op beurs na toelating methaanremmer in VS

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar dsm-firmenich. Het voedings- en gezondheidsbedrijf heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om Bovaer in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Bovaer is een door het bedrijf ontwikkeld voedingssupplement dat ervoor zorgt dat koeien minder methaan produceren bij het verteren van voedsel.

In 2022 sloot het concern al een strategische samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Elanco Animal Health om Bovaer in de VS te verkopen. Topman Dimitri de Vreeze van dsm-firmenich sprak van een mijlpaal, na jaren van onderzoek door de FDA naar de veiligheid en werkzaamheid van Bovaer. Het middel wordt nu verkocht in 59 landen, waaronder de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Beleggers wachten verder vooral op de belangrijke inflatiecijfers van de eurozone en de VS, die vrijdag op het programma staan. Die cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale banken kunnen beginnen met het verlagen van de rentetarieven.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio verloor 0,8 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,7 procent.

De beurs in Shanghai bleef vrijwel onveranderd. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verhoogde de groeiverwachting voor de Chinese economie dit jaar tot 5 procent. Dat komt overeen met de groeidoelstelling van de Chinese overheid.

In Seoul zakte Samsung 3 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern, de grootste producent van geheugenchips ter wereld, krijgt voor het eerst in zijn bestaan te maken met een staking. Een vakbond, die tienduizenden werknemers bij het concern vertegenwoordigt, kondigde aan dat de werknemers op 7 juni gaan staken. Mocht de staking doorgaan, dan kan die gevolgen hebben voor de wereldwijde toeleveringsketens van halfgeleiders.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Volgens persbureau Bloomberg gaat het olie- en gasconcern binnen enkele maanden banen schrappen bij zijn onderdeel voor windparken op zee. Vooral in Europa gaan banen verloren.

De euro was 1,0848 dollar waard, tegen 1,0878 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 80,11 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,2 procent tot 84,41 dollar per vat.