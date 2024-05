Eurostar verkoopt bijna de helft meer treinkaartjes in EK-periode

Spoorbedrijf Eurostar ziet grote interesse in treinkaartjes naar het EK voetbal in Duitsland. Van 14 juni tot 14 juli, de periode van het toernooi, zijn vergeleken met een jaar eerder bijna de helft meer kaartjes verkocht, laat een woordvoerster weten. Eurostar verkoopt de meeste treinkaartjes rond wedstrijden van de nationale teams van Engeland, Frankrijk en België.

De treindienst verbindt Londen, Brussel en Parijs met Duitsland en stopt in verschillende steden waar de Engelse, Franse en Belgische teams spelen tijdens de groepsfase van het EK.

Zo heeft Eurostar een halte in Düsseldorf, waar Frankrijk op 17 juni tegen Oostenrijk speelt, en in Keulen, waar zowel België (op 22 juni tegen Roemenië) als Engeland (op 25 juni tegen Slovenië) voetballen. Ook Gelsenkirchen, waar het Engelse team op 16 juni tegen Servië speelt, is bereikbaar via het nabijgelegen station Essen.

Hoeveel voetbalsupporters Eurostar precies vervoert tijdens het EK, zegt het bedrijf niet. Eerder gaf de NS aan veel treintickets te hebben verkocht op en rond de speeldagen van het Nederlands elftal.