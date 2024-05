FT: ConocoPhillips wil voor miljarden Marathon Oil overnemen

Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern ConocoPhillips is in vergevorderde gesprekken over een overname van de kleinere branchegenoot Marathon Oil. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Met die overname zou een bedrag van meer dan 15 miljard dollar gemoeid zijn.

Volgens Financial Times moet de overname volledig in aandelen afgehandeld worden. In 2021 kocht ConocoPhillips nog de bezittingen van Shell in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt. Daarmee was 9,5 miljard dollar gemoeid.

De laatste tijd vinden grote overnames plaats in de Amerikaanse oliesector. Zo wil Chevron voor 53 miljard dollar sectorgenoot Hess kopen en neemt ExxonMobil voor bijna 60 miljard dollar Pioneer Natural Resources over. Daarmee willen grote oliebedrijven zorgen voor grotere reserves door de verwachting dat de olievraag nog decennia zal aanhouden.