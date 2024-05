Grootaandeelhouder PostNL neemt Brits postbedrijf Royal Mail over

De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský, grootaandeelhouder van PostNL, mag het Britse Royal Mail overnemen. Het moederbedrijf van Royal Mail heeft ingestemd met de overname. Křetínský betaalt bijna 3,6 miljard pond, circa 4,1 miljard euro, voor het Britse postbedrijf.

Křetínský bezit momenteel al meer dan 27 procent van International Distribution Services, het moederbedrijf van Royal Mail. De miljardair heeft toegezegd minstens vijf jaar lang zes dagen per week brieven te blijven bezorgen.

Křetínský zei in een verklaring “het grootste respect voor de geschiedenis en traditie van Royal Mail” te hebben. “Ik weet dat het bezit van dit bedrijf een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt.” De overname zal waarschijnlijk op verzet stuiten van sommige Britse politici.

De oppositiepartij Labour, die favoriet is de Britse verkiezingen van 4 juli te winnen, heeft gezegd dat ze de overname nader wil bestuderen. “Royal Mail is zo Brits als het maar zijn kan, en Labour zal de nodige stappen ondernemen om haar onmiskenbare identiteit en plaats in het openbare leven te beschermen”, aldus Labour.

Royal Mail kampt al jaren met teruglopende inkomsten. Vorig jaar werd het bedrijf getroffen door langdurige stakingen. Křetínský heeft toegezegd het concern de komende drie jaar niet op te splitsen. Het merk Royal Mail blijft behouden en het hoofdkantoor zal niet verplaatst worden naar het buitenland.

De miljardair bezit bijna 30 procent van de aandelen in het Nederlandse postbedrijf PostNL. Ook heeft hij belangen in de Britse supermarktketen Sainsbury en de Premier League voetbalclub West Ham United.