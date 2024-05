IMF verhoogt groeiverwachting voor economie China

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verhoogt zijn verwachting voor de groei van de Chinese economie, na een sterk eerste kwartaal. Volgens het IMF zal de tweede economie van de wereld dit jaar met 5 procent groeien. Eerder werd op 4,6 procent gerekend door het instituut uit Washington.

Ook voor volgend jaar werd de prognose verhoogd, van 4,1 naar 4,5 procent. Het IMF wijst onder meer op de steunmaatregelen van de overheid voor de economie en het voorzichtige herstel van de consumentenbestedingen. Daar staat tegenover dat de bedrijfsinvesteringen zwak zijn, vooral door de problemen op de omvangrijke Chinese vastgoedmarkt.

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide China met 5,3 procent in vergelijking met een jaar eerder, wat sterker was dan verwacht. Het IMF zegt wel dat op de middellange termijn de groei van de Chinese economie zal afzwakken als gevolg van de vergrijzing in het land en een tragere productiviteitsgroei.

De Chinese regering heeft voor dit jaar een groeidoelstelling van ongeveer 5 procent. Vorig jaar groeide de Chinese economie met 5,2 procent.