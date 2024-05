Meeste vergunningen in jaren verstrekt voor tijdelijke woningen

Het aantal vergunningen dat is verstrekt voor de bouw van tijdelijke woningen is vorig jaar flink gestegen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werden er bijna 4200 vergunningen afgegeven, dat zijn er 28 procent meer dan een jaar eerder en is het grootste aantal in jaren. De hoeveelheid verleende vergunningen is volgens het CBS een indicator voor het aantal woningen dat binnenkort gebouwd zal worden.

Om het kabinetsdoel van 981.000 nieuwe woningen in 2030 te halen, moeten er jaarlijks zeker 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Tijdelijke woningbouw kan aan dat doel bijdragen, omdat die aan minder strikte regels hoeft te voldoen. De tijd die zit tussen het verlenen van een vergunning tot de bouw, is daardoor vaak korter dan bij normale woningbouw, waar het vaak twee jaar duurt. Wel mag een tijdelijke woning er meestal uiterlijk tien jaar staan.

De meeste tijdelijke woningen die vorig jaar vergund zijn, zijn bedoeld voor een gemengde doelgroep. Dat wil zeggen dat die woningen verschillende groepen bij elkaar moeten brengen, zoals studenten en starters. Iets minder dan een derde van de vergunde woningen is bedoeld voor statushouders en vluchtelingen.

Het aantal vergunningen dat vorig jaar is verstrekt voor de bouw van nieuwbouwwoningen ligt met bijna 55.000 nog steeds een stuk hoger dan het aantal versterkte vergunningen voor tijdelijke woningen.