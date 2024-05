Nieuw onderzoek Italië naar redding oudste bank ter wereld

Een rechtbank in Milaan begint een nieuw onderzoek naar de redding van Monte dei Paschi di Siena. De oudste bank ter wereld zou mogelijk fraude hebben gepleegd, volgens documenten die persbureau Bloomberg heeft ingezien.

De Italiaanse regering stak in 2017 miljarden euro’s in Monte dei Paschi, maar het is de vraag of de rekeningen toen een eerlijke weergave gaven van de werkelijke financiële situatie. Er lopen momenteel meer onderzoeken naar de boekhouding van de bank. Het nieuws komt op een moment dat premier Giorgia Meloni probeert het staatsbelang in Monte dei Paschi af te bouwen, zoals overeengekomen met de Europese Commissie.

Monte dei Paschi moest in 2009 voor het eerst worden gered nadat slechte leningen en derivatentransacties bijna tot de ondergang van de bank hadden geleid. De 551 jaar oude bank zag zich eind 2016 genoodzaakt om opnieuw staatssteun aan te vragen. De regering is nog altijd voor ruim 64 procent eigenaar.