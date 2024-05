Nieuwe game Dungeon & Fighter Mobile kaskraker voor Tencent

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft met zijn nieuwe game Dungeon & Fighter Mobile in de eerste week in China meer dan 140 miljoen dollar verdiend. Daarmee is het een van de succesvolste game-introducties op de Chinese markt.

Dungeon & Fighter Mobile was sinds de introductie op 21 mei de best verkopende game in de App Store van Apple in China, met 2,6 miljoen downloads op iPhones. De overweldigende belangstelling leidde tot problemen met de server, waardoor de lancering een uur vertraging opliep

Het nieuwe spel verdrong de populaire Tencent-hits Honor of Kings en Peacekeeper Elite van de bovenste plaatsen, waardoor het in Shenzhen gevestigde bedrijf vorige week de top drie van populairste games in het land aanvoerde. Als Tencent de verkoopcijfers weet vast te houden stevent het concern af op een omzet van meer dan 1 miljard dollar dit jaar, voorspellen analisten.