Ondanks verzet staan meeste aandeelhouders achter bestuur Exxon

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van ExxonMobil heeft voor de herbenoeming van topman Darren Woods en bestuurslid Joseph Hooley gestemd. Enkele grote beleggers kondigden aan tegen hun herbenoeming te stemmen uit onvrede over de rechtszaak die het olie- en gasconcern voert tegen groene aandeelhouders.

Gemiddeld was er steun van 95 procent van de aandeelhouders voor de herbenoemingen van twaalf bestuurders op de aandeelhoudersvergadering. Dit ondanks de aankondiging dat het Californische pensioenfonds CalPERS tegen elk bestuurslid zou stemmen. Het Noorse staatsfonds dat oliebaten herbelegt kondigde aan tegen Hooley te stemmen.

De twee fondsen zijn bezorgd over de gevolgen van de rechtszaak die ExxonMobil aanspande tegen Arjuna Capital en het Nederlandse Follow This. Als aandeelhouders dienden zij voor de jaarvergadering een voorstel in om ExxonMobil meer tegen klimaatverandering te laten doen. Het energieconcern sleepte ze vervolgens voor een Texaanse rechtbank, omdat de organisaties een “extreme” agenda zouden voeren die de belangen van het bedrijf schaadt. Hoewel het voorstel werd ingetrokken, gaat de rechtszaak tegen Arjuna door.

Het ambtenarenfonds CalPERS en het Noorse staatsinvesteringsfonds maken zich zorgen over de rechten van aandeelhouders. Die zouden worden uitgehold als bestuurders van bedrijven naar de rechter stappen bij aandeelhoudersvoorstellen die niet bevallen.

Dinsdag spraken veertig institutionele beleggers, waaronder verzekeraars Achmea en NN, ook hun zorgen uit over de rechtszaak. Het indienen van voorstellen is een fundamenteel recht voor aandeelhouders dat nu onder druk staat, stelden zij in een gezamenlijke verklaring. Ze vermoeden ook dat ExxonMobil de rechtszaak tegen Arjuna Capital doorzet voor het afschrikwekkende effect richting andere aandeelhouders die voor duurzaamheid ijveren.

ExxonMobil is blij met de steun van de meeste aandeelhouders. “Hun stem duidt op een overtuiging dat we op de goede weg zijn, door met een overgrote meerderheid voor de herbenoeming van onze bestuurders te stemmen”, verklaarde het bedrijf.