Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic heeft een overeenkomst gesloten met OpenAI, meldt het tijdschrift. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, mag nieuwsartikelen van The Atlantic gebruiken voor de chatbot.

De deal betekent dat gebruikers van ChatGPT antwoorden kunnen krijgen met informatie uit artikelen van The Atlantic. OpenAI heeft afgelopen tijd soortgelijke deals gesloten met mediabedrijven in de Verenigde Staten en Europa, zoals The Financial Times, News Corp, Dotdash Meredith en Reddit.