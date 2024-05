Reuters: Shell en Exxon dicht bij verkoop Noordzee-gasvelden

Shell en ExxonMobil zijn dicht bij een deal over de verkoop van twee gasvelden in de Noordzee, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Ze zouden de bezittingen willen verkopen aan Viaro Energy, een Britse branchegenoot die al actief is in de Noordzee.

De gesprekken gaan over de door Shell en ExxonMobil geëxploiteerde gasvelden Clipper en Leman Alpha, die allebei in het Britse deel van de Noordzee liggen. Grote olieconcerns zijn al langer bezig met de verkoop van verouderde velden in de Noordzee, om zich te kunnen richten op winstgevendere velden. Volgens een bron van Reuters is met de deal ongeveer 500 miljoen dollar gemoeid.

Shell, ExxonMobil en Viaro wilden tegenover Reuters niet reageren.