Shell bij sterkste stijgers op afwachtend Damrak

Shell behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het olie- en gasconcern profiteerde van de recente sterke stijging van de olieprijzen en overnamespeculatie in de sector. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat het Amerikaanse ConocoPhillips gesprekken voert om branchegenoot Marathon Oil over te nemen. Het aandeel Shell steeg 1,2 procent in Amsterdam.

Volgens persbureau Bloomberg gaat Shell binnen enkele maanden banen schrappen bij zijn onderdeel voor windparken op zee. Vooral in Europa gaan banen verloren. Shell investeerde onder andere in Nederland in een aantal windparken. Maar de windenergiesector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met sterk opgelopen kosten, waardoor het lastiger is geworden er rendement uit te halen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 911,49 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 929,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Beleggers wachten vooral op de belangrijke inflatiecijfers van de eurozone en de VS, die vrijdag op het programma staan. Die cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie voldoende is afgekoeld en de centrale banken kunnen beginnen met het verlagen van de rentetarieven.

Naast Shell stonden de chipbedrijven Besi en ASML in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 1,1 procent. Op Wall Street zette AI-chipbedrijf Nvidia dinsdag de opmars voort en sloot de techgraadmeter Nasdaq voor het eerst in de geschiedenis boven de 17.000 punten. Techinvesteerder Prosus kampte echter met koersverliezen in de Chinese techsector en sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (min 0,3 procent) liet weten toestemming te hebben gekregen van toezichthouder FDA om Bovaer in de VS op de markt te brengen. Bovaer is een door het bedrijf ontwikkeld voedingssupplement dat ervoor zorgt dat koeien minder methaan produceren bij het verteren van voedsel.

In Londen steeg IDS 2,7 procent. De eigenaar van het Britse postbedrijf Royal Mail heeft het overnamebod van bijna 3,6 miljard pond (ruim 4 miljard euro) van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský aanvaard. Křetínský heeft een belang van bijna 30 procent in PostNL. Dat aandeel bleef onveranderd in Amsterdam.

De euro was 1,0854 dollar waard, tegen 1,0878 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 80,20 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,4 procent tot 84,52 dollar per vat.