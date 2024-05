Socialemediaplatform en kledingmerk Rumag failliet

Het socialemediaplatform en kledingmerk Rumag is failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. Het bedrijf is bekend van grappig bedoelde teksten waarbij tussen ieder woord een punt staat. Uit een rechtszaak uit maart vorig jaar komt naar voren dat extra investeringen nodig waren om schulden en lopende kosten van Rumag te kunnen betalen.

Rumag, dat de teksten onder andere op mokken en shirts liet afdrukken, kwam in 2020 in opspraak. Het programma Zondag Met Lubach wees erop dat het merk teksten van anderen ongevraagd gebruikte voor zijn producten. Ook zou Rumag zelf hebben verdiend aan ‘coronakleren’ die voor het Rode Kruis werden verkocht.

Dat laatste ontkende Rumag. Maar het Amsterdamse bedrijf stopte de actie wel. Later stapte topman Thijs van der Heide ook op, omdat hij was “tekortgeschoten” in zijn reactie op kritiek. Hij noemde het overnemen van andermans teksten op internet eerder een grijs gebied.