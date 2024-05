Uitzendlicenties EK-wedstrijden weer in trek bij horecabazen

Horecaondernemers treffen weer volop voorbereidingen om voetbalwedstrijden van het EK voetbal in Duitsland uit te zenden in hun cafés en kroegen. Dat merkt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ook Videma, de organisatie die de licenties aan onder meer horeca en evenementenorganisatoren verstrekt, ziet meer aanvragen binnenkomen.

Zowel KHN als Videma kan geen concrete aantallen noemen. Maar algemeen directeur Eric van der Ploeg van Videma heeft wel de indruk dat het aantal aanvragen hoger ligt. “We hebben het momenteel druk met het verwerken van licentieaanvragen die gerelateerd zijn aan het EK.”

Dat heeft volgens hem onder meer te maken met het feit dat het aantal licentieaanvragen voor het uitzenden van wedstrijden tijdens het WK voetbal in Qatar in 2022 lager lag. “Dat toernooi vond plaats in november en december, waardoor het aantal vertoningen op evenementen van wedstrijden minder was”, legt Van der Ploeg uit.

Ook tijdens corona lagen de aantallen volgens hem lager, toen ook een EK werd gespeeld. “En het Nederlandse elftal heeft de laatste jaren ook niet erg goed gepresteerd. Dus de afgelopen jaren waren er niet zoveel grote evenementen waar ondernemingen, met name kroegen, iets grootschaligs gingen organiseren.”

Kroegen en cafés met een televisie hebben standaard een reguliere licentie nodig, waarmee zij ook de EK-wedstrijden kunnen uitzenden. Onder bepaalde voorwaarden moeten zij die uitbreiden als zij ook wedstrijden op het terras willen laten zien aan hun gasten. Bijvoorbeeld als het terras groter is dan de kroeg zelf. Als ondernemers besluiten de wedstrijden op een groot scherm te vertonen, bijvoorbeeld op een plein in een binnenstad, dan hebben zij daar een aparte licentie voor nodig.

Dat Videma licenties verstrekt, heeft te maken met de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden. Die zijn in handen van de NOS, die daarover afspraken heeft gemaakt met de Europese voetbalbond UEFA die het EK organiseert. “Videma trekt de gemaakte kosten af van de licentievergoedingen, de rest gaat naar de rechthebbenden. Naar de NOS dus in dit geval”, aldus Van der Ploeg. De vergoedingen, die onder meer afhangen van de oppervlakte van een horecalocatie, zijn volgens hem al jaren gelijk.

“Voor veel ondernemers levert het EK een fijne omzet op, die zeker nu goed van pas komt”, laat KHN weten. “Het zou leuk zijn als Nederland dit jaar ver komt en dat we dit met elkaar kunnen vieren, ook in de horeca.”