Vakbond kondigt eerste staking ooit bij Samsung aan

Samsung Electronics krijgt voor het eerst in zijn bestaan te maken met een staking. Dat kondigde woensdag een vakbond aan die tienduizenden werknemers bij de Zuid-Koreaanse technologiegigant vertegenwoordigt. Mocht de staking doorgaan, dan kan die gevolgen hebben voor de mondiale toeleveringsketens van halfgeleiders.

Het management van het bedrijf is sinds januari verwikkeld in onderhandelingen met de vakbond over de lonen, maar de twee partijen zijn er niet in geslaagd hun meningsverschillen te verkleinen. De vakbond vertegenwoordigt ongeveer 28.000 mensen, ongeveer 20 procent van Samsungs personeelsbestand.

Samsung Electronics is een van de grootste fabrikanten van smartphones ter wereld. Ook is het bedrijf ’s werelds grootste producent van geheugenchips, inclusief hoogwaardige chips die worden gebruikt in de AI-hardware van marktleiders zoals Nvidia.