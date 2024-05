Volkswagen wil haast maken met goedkope elektrische auto

Volkswagen wil haast maken met de ontwikkeling van een goedkope elektrische auto, die 20.000 euro moet gaan kosten. De auto moet in 2027 op de markt verschijnen. De raad van bestuur van de VW Group heeft deze week het groene licht gegeven voor het model van de elektrische auto, die voorlopig ID.1 gaat heten.

De ID.1 zal “een nieuwe standaard zetten op het gebied van design, kwaliteit, uitrusting en technologie tegen een aantrekkelijke prijs”, zei VW-topman Oliver Blume woensdag op de algemene vergadering van het bedrijf. “En we laten zo zien dat Volkswagen in staat is om snel, efficiënt en effectief auto’s te ontwikkelen.”

Met 36 maanden is de ontwikkelingstijd aanzienlijk korter dan voor eerdere modellen. Blume zei dat de ID.1 de naam van het bedrijf, wat in het Duits ‘auto van het volk’ betekent, waar zal maken. “De auto staat voor onze merkidentiteit – een echte Volkswagen. Uit Europa en voor Europa.”