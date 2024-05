Zakenkrant: Trump bespreekt adviseursrol voor Elon Musk

Donald Trump heeft met Elon Musk gesproken over een mogelijke adviseursrol voor de Tesla-baas als de Republikein de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het is volgens de bronnen van de zakenkrant nog niet zeker dat de miljardair daadwerkelijk een adviseursrol krijgt.

Tot twee jaar geleden wisselden Musk en Trump nog openlijk beledigingen uit. Maar hun relatie zou nu sterk zijn verbeterd, omdat Musks denkbeelden steeds meer overeenkomen met die van Trump. Zo zouden ze elkaar maandelijks bellen.

Volgens The Wall Street Journal wil Musk, een van de rijkste personen op aarde, zijn invloed bij zakenlieden en in de techsector gebruiken om ervoor te zorgen dat Joe Biden de verkiezingen verliest. De miljardair en eigenaar van socialemediaplatform X ageert al een tijd tegen zaken die hij woke noemt. Dat is een doorgaans denigrerend bedoelde term voor progressieve standpunten die volgens critici te ver gaan, bijvoorbeeld op het gebied van antiracisme of lhbtqi+-rechten.