AFP: hackers stelen gegevens van 560 miljoen klanten Ticketmaster

Een hackersgroep stelt de persoonlijke gegevens van 560 miljoen klanten van Ticketmaster in handen te hebben. De aanvallers zeggen onder meer namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en ticketaankopen van klanten te hebben gestolen.

Hackersgroep ShinyHunters heeft bewijs van de aanval op het darkweb geplaatst, dat veel wordt gedeeld op bijvoorbeeld sociale media. De aanvallers zeggen de gegevens te verkopen voor een half miljoen dollar, als een “eenmalige aanbieding”. Het is niet bekend of de hackersgroep ook data van Nederlandse klanten in handen heeft.

Autoriteiten in Australië melden “bezig te zijn om het incident te begrijpen” met Ticketmaster, dat onderdeel is van Live Nation. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI heeft daarbij volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade hulp aangeboden.