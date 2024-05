Amazon breidt samenwerking met Just Eat Takeway-dochter Grubhub uit

Amazon breidt de samenwerking met de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub uit. Klanten van Grubhub, onderdeel van het in Amsterdam gevestigde Just Eat Takeaway, kunnen voortaan ook maaltijden bestellen via de website en app van Amazon Prime.

Amazon had al een belang van 4 procent in Grubhub en kan dit uitbreiden tot 18 procent, afhankelijk van het resultaat van de samenwerking en het aantal bestellingen. Als onderdeel van de deal zullen Amazon Prime shoppers ook een gratis Grubhub-lidmaatschap ontvangen.

Grubhub is zeer verheugd over de gemaakte afspraken. “Hierdoor kunnen wij tientallen miljoenen Prime-leden kennis laten maken met Grubhub”, zegt topman Howard Migdal.

Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, nam Grubhub in 2021 over voor 7,3 miljard dollar, maar wil al langer van het bedrijf af. In 2022 moest Just Eat Takeaway nog 3 miljard dollar afschrijven op de waarde van Grubhub.