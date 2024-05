Amazon mag bezorgdienst met drones uitbreiden

Amazon mag in de VS zijn bezorgdienst met drones uitbreiden. De toestellen mogen voortaan van de Federal Aviation Administration (FAA) ook buiten het gezichtsveld van piloten vliegen, waardoor hun bereik wordt vergroot en meer klanten toegang krijgen tot de dienst. Amazon Prime Air gaat het gebied in Texas waar nu wordt proefgedraaid met de bezorgdrones uitbreiden.

Prime Air kwam traag op gang. Het programma kreeg te maken had met technische tegenslagen, een groot verloop en veiligheidsproblemen. Een ernstige crash in juni 2021 leidde ertoe dat federale toezichthouders grote bedenkingen kregen tegen de nieuwe dienst. Amazon wil aan het eind van dit decennium 500 miljoen pakketten per jaar per drone bezorgen.