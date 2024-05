BHP ziet definitief af van bod op Anglo American

Mijnbouwgigant BHP ziet definitief af van een bod op Anglo American. Daarmee komt een einde aan vijf weken onderhandelingen over wat de grootste mijnbouwovername moest worden in tien jaar.

BHP had tot woensdagmiddag 17.00 uur de tijd om een bod te doen. Een uur voor de deadline verstreek liet het Australische bedrijf weten daarvan af te zien. Kort daarvoor had BHP nog gevraagd de deadline te verlengen, maar Anglo American weigerde dat. BHP voerde het bod in aandelen voor Anglo American deze week op tot 38,6 miljard pond, omgerekend ruim 45 miljard euro.

Topman Duncan Wanblad staat nu onder druk om aan te tonen dat Anglo als zelfstandig bedrijf meer waarde kan genereren voor aandeelhouders. Eerder deze maand kondigde hij een radicale reorganisatie aan. Volgens de Britse overnameregels moet BHP zes maanden wachten om een eventueel nieuw bod te doen, tenzij Anglo een concurrerend bod ontvangt.