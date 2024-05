Brede oproep aan Gilead voor meer toegankelijk hiv-middel

De Amerikaanse farmaceut Gilead moet toestaan dat er meer en goedkopere versies komen van zijn nieuwe, veelbelovende medicijn tegen hiv. Meer dan driehonderd mensen, onder wie politici, gezondheidswetenschappers, activisten en beroemdheden als Gillian Anderson, Stephen Fry en Sharon Stone deden deze oproep donderdag in een brief aan topman Daniel O’Day.

De briefschrijvers noemen het medicijn Lenacapavir een “echte gamechanger” tegen hiv. Het middel is volgens hen vooral geschikt voor mensen die doorgaans zijn “uitgesloten van gezondheidszorg van hoge kwaliteit”, omdat het maar twee keer per jaar ingespoten hoeft te worden.

De briefschrijvers roepen Gilead op om ervoor te zorgen dat “mensen in het mondiale Zuiden met hiv of risico lopen op hiv, op hetzelfde moment toegang kunnen krijgen tot dit baanbrekende medicijn als mensen in het mondiale Noorden.”