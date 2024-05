FNV wil stakingen in metaal- en techniekbranche uitbreiden

Vakbond FNV wil de stakingen in de metaal- en techniekbranche uitbreiden van 24 naar 48 uur. “We gaan opschalen in duur”, laat FNV-onderhandelaar Peter Reniers donderdag weten tijdens een stakingsbijeenkomst in Eindhoven.

Werkgevers willen nog altijd niet tegemoetkomen aan de belangrijkste eisen, aldus een FNV-woordvoerder. “We staken door tot er een goede cao ligt.” Wanneer de stakingsduur wordt verdubbeld, is nog niet zeker omdat eerst met de achterban moet worden overlegd.

Werkonderbrekingen zijn al bijna drie weken aan de gang, maar sorteren weinig effect. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent en betere regelingen voor ouderen. Onder de cao Metaal en Techniek vallen volgens FNV zo’n 360.000 werknemers. Zij werken voor kleinere metaal- en techniekbedrijven, zoals installatie- of isolatiebedrijven.