Google steekt 2 miljard in datacenter en clouddiensten Maleisië

Google wil 2 miljard dollar steken in zijn activiteiten in Maleisië. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het ontwikkelen van zijn eerste datacenter in dat land en voor clouddiensten, meldt moederbedrijf Alphabet. Het is volgens het concern de grootste investering die het ooit heeft gedaan in Maleisië.

Het datacenter en de clouddiensten moeten onder meer de zoekmachine, Maps en het zakelijke platform Workspace ondersteunen. De faciliteit komt op een bedrijventerrein ten westen van de hoofdstad Kuala Lumpur.

Meerdere techbedrijven hebben onlangs grote investeringen in Zuidoost-Azië aangekondigd. Zo liet Microsoft eerder deze maand weten 2,2 miljard dollar te investeren in clouddiensten en kunstmatige intelligentie (AI) in Maleisië. Amazon zei komende jaren 9 miljard dollar te investeren in het uitbreiden van zijn clouddiensten in Singapore.

Maleisië wil een grotere speler worden op het gebied van technologie. Minister-president Anwar Ibrahim heeft vorige maand belastingvoordelen en subsidies aangekondigd om techbedrijven en investeerders aan te trekken. Volgens de regering helpt de investering van Google de doelen van Maleisië “aanzienlijk”. De minister-president zei eerder deze week minstens 107 miljard dollar aan investeringen in de chipindustrie binnen te willen halen.