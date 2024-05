Hyundai in VS aangeklaagd om kinderarbeid

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai aangeklaagd voor kinderarbeid. Die zou hebben plaatsgevonden in de staat Alabama, in het zuiden van de Verenigde Staten. Ook twee andere bedrijven, een fabriek voor auto-onderdelen en een uitzendbureau, worden voor de rechter gedaagd.

Dat staat in een document dat is ingediend bij de rechtbank in Montgomery, de hoofdstad van Alabama. De drie bedrijven worden beschuldigd van het in dienst nemen van een 13-jarige. Het ministerie heeft vastgesteld dat dit kind 50 tot 60 uur heeft gewerkt aan een assemblagelijn. Daar werden met machines metaalplaten gevormd tot auto-onderdelen. Het ministerie eist dat de bedrijven afstand doen van alle winsten die verband houden met het gebruik van kinderarbeid.

Persbureau Reuters meldde twee jaar geleden al dat kinderen, soms zo jong als 12, werkten voor een dochterbedrijf van Hyundai en bij andere onderdelenleveranciers van de autofabrikant in Alabama.