Just Eat Takeaway stijgt op Damrak na Grubhub-deal met Amazon

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, behoorde donderdag tot de winnaars op het Damrak. Het bedrijf profiteerde van nieuws uit de Verenigde Staten, waar Amazon heeft aangekondigd de samenwerking met de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub te gaan uitbreiden. Het aandeel stond aan het einde van de handelsdag 2,3 procent hoger.

Klanten van het webwinkelconcern kunnen nu via de Amazon-website of -app direct bestellingen plaatsen bij Grubhub. Amazon had al klein een belang in het dochterbedrijf van Just Eat Takeaway. Dat kan nu groeien tot in totaal 18 procent, afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe samenwerking en het aantal bestellingen. Just Eat Takeaway kocht Grubhub in 2021 en is al langer bezig met een gedeeltelijke of volledige verkoop van het bedrijf.

De AEX sloot de handelsdag een fractie lager af op 905,58 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 927,10 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden tot 0,6 procent hoger.