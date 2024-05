Reuters: Macron vroeg Canada om mildere ban op Russisch titanium

De Franse president Emmanuel Macron heeft bij de Canadese regering aangedrongen op het versoepelen van sancties tegen titanium uit Rusland voor Airbus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Europese vliegtuigbouwer zou vrezen voor problemen bij de toelevering van onderdelen als Russisch titanium Canada niet meer in zou mogen. Alle landingsgestellen voor zijn A350-1000-toestellen komen namelijk uit een fabriek in de Canadese provincie Ontario.

Volgens drie bronnen van Reuters belde Macron de Canadese premier Justin Trudeau afgelopen maart met het verzoek voor een soepeler regime voor Airbus en andere luchtvaartbedrijven. Aanvankelijk weigerde de regering in Ottawa, maar na enkele dagen kregen Airbus en andere fabrikanten toch vrijstellingen.

Titanium is een belangrijk materiaal voor de luchtvaart, omdat het sterk is en tegelijkertijd licht. Van oudsher is het Russische staatsbedrijf VSMPO-AVISMA een grote producent van titanium voor de luchtvaartindustrie, die moeilijk te vervangen is omdat het jaren duurt voordat een titaniumfabriek is gebouwd. Westerse landen schrokken er daarom voor terug de Russische titaniumexport te blokkeren als vergelding voor de inval in Oekraïne, maar Canada kondigde in februari toch een importban af. Volgens Reuters kwam die maatregel als een volslagen verrassing voor de luchtvaartindustrie.

Vertegenwoordigers van Macron, Trudeau en Airbus weigerden tegenover Reuters commentaar.